Recco (Genova) – Inseguito, attaccato e costretto all’ammaraggio in mare da una coppia di gabbiani. E’ successo ad un bell’esemplare di Gheppio, un rapace che volava tranquillo nel cielo della località balneare del levante genovese.

Il maestoso gheppio ha avuto la sfortuna di entrare nel territorio di una coppia di gabbiani che, molto probabilmente, stava accudendo un pulcino e subito è iniziata la violenta reazione dei volatili che lo hanno inseguito sin al mare, colpendolo ripetutamente con picchiate e beccate su tutto il corpo.

Alla fine, stremato, il gheppio è precipitato in mare restando a malapena a galla.

Il mondo animale è spietato e non guarda in faccia nessuno, neanche un fiero rapace.

Fortunatamente alcune persone che hanno assistito alla scena hanno recuperato il rapace e lo hanno portato al Cras gestito da Enpa e qui i veterinari hanno scoperto che aveva una brutta frattura alla spalla, causata probabilmente da una botta presa durante l’inseguimento.

I raggi hanno confermato la frattura al coracoide, un osso dell’articolazione della spalla.

L’ala gli è stata quindi fasciata e dovrà restare tale per almeno un mese e poi inizierà la fisioterapia e gli interventi per farlo tornare al più presto al volo per poter essere liberato.

Chi desidera aiutare l’Enpa può farlo collegandosi al link: https://linktr.ee/crasenpagenova