Genova – Un’altra notte di passeggiate di cinghiali e ancora rischio incidenti anche gravi, a causa dell’impatto con i grossi animali.

Intorno alle 22,30 la prima segnalazione tra via Marina di Robilant e via Torti, a san Fruttuoso con una famigliola a spasso tra marciapiedi e strada, alla ricerca di spazzatura abbandonata fuori dai bidoni o di prelibati bocconcini lasciati da incivili e irresponsabili.

Alla polizia locale è scattata la prima allerta e subito è stato diffuso un messaggio per avvisare automobilisti e motociclisti della zona.

Un’ora più tardi analoga emergenza a Molassana, in via Adamoli, nella zona della Sciorba con un’altra famigliola di cinghiali a spasso in libertà.

Anche in questo caso la polizia locale ha inviato un messaggio di allerta ad automobilisti e motociclisti ed ha inviato una pattuglia a garantire la sicurezza dei cittadini.

(foto di Archivio)