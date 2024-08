Urbe (Savona) – Restano gravi, al reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova, le condizioni della donna di 41 anni ustionata nella serata di ieri da un getto di acqua calda partito da una tubazione difettosa nella sua abitazione.

Un brutto incidente domestico che ha causato ustioni gravi alla donna che è stata prima soccorsa dai volontari della Croce Rossa di Sassello e poi trasferita in elicottero all’ospedale genovese dove opera un reparto specializzato nelle cure delle persone con vaste zone del corpo coperte da ustioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 e non è ancora chiara la dinamica. La donna sarebbe stata investita da un getto di acqua bollente fuoriuscito da un tubo.

I medici stanno curando be brutte ferite che, quasi certamente, lasceranno brutti segni sul corpo della donna.