Genova – Indagini in corso per dare un nome al cadavere ritrovato nella notte all’interno di un’auto precipitata in un dirupo al passo del Faiallo, nell’entroterra genovese.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la vettura pensando ad un incidente o ad un abbandono ma all’interno del veicolo hanno trovato una persona deceduta.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio per gli accertamenti medico legali e per eventuale identificazione.

Non è ancora chiaro se la persona deceduta sia vittima di un incidente stradale.

notizia in aggiornamento