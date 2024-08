Genova – Ancora disagi per gli utenti della Funcolare Zecca- Righi che questa mattina si ferma per lavori dalle 8:40 e sino alle 16:00.

Dopo il fermo di ieri – causa non meglio precisati “problemi tecnici”, dalle 18,57 alle 20,27, questa mattina nuovi problemi per chi utilizza il servizio e deve invece usare il servizio altenativo del Bus che è molto più lento e lungo.

Oggi il servizio è temporaneamente sospeso causa per attività di taglio e manutenzione del verde .

Ultima partenza alle ore 08.20 e ripresa servizio con la corsa delle ore 16.00