Genova – Al via domenica 1 settembre la 20esima edizione dell’ Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso (1-8 settembre 2024) con un montepremi da 185mila dollari.

Stella della XX edizione del torneo sarà il giapponese Kei Nishikori che torna in campo dopo un lungo infortunio e, nelle scorse settimane, ha conquistato i quarti di finale nel Master 1000 di Montreal battendo anche il greco Stefanos Tsitsipas.

Già numero 4 del mondo e per tre anni nella top ten mondiale, vincitore in carriera di 12 titoli nel circuito ATP World Tour 500 e 250 con un Prize Money conquistato di 25 milioni di dollari, Nishikori è arrivato anche in finale negli US Open ed ha vinto una medaglia di bronzo olimpica a Rio superando Rafa Nadal.

“Sarà anche quest’anno un’edizione di grandissimo spessore – spiega Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore – ci sono giocatori di assoluta esperienza che hanno vinto diversi titoli del circuito ATP World Tour 500 e 250 come il giapponese Nishikori che ha un palmares straordinario, Genova si prepara ad accogliere un giocatore di valore mondiale ed è per noi motivo di orgoglio. Abbiamo inoltre la possibilità di arricchire ulteriormente il Main Draw grazie alle tre wild card ancora a disposizione. Si annuncia un torneo importante anche nel doppio con alcuni specialisti mondiali di primissimo piano. Doveroso un ringraziamento a tutti gli sponsor che rendono possibile questa manifestazione riconfermando con immutato entusiasmo quel sostegno che ha consentito di giungere alla ventesima edizione offrendo uno spettacolo di livello sempre più alto”.

Ai nastri di partenza anche il numero 70 del mondo , il brasiliano Thiago Seyboth Wild, già vincitore a Genova nel 2023 in finale contro Fabio Fognini davanti ad uno stadio ‘Beppe Croce’ sold out. In carriera ha vinto anche un torneo ATP 250. Attesa anche per l’altro brasiliano, Thiago Monteiro, numero 76 del ranking ATP e trionfatore a Genova nel 2022 vincendo contro l’azzurro Andrea Pellegrino. Nella lista dei top 90 lo spagnolo Jaume Munar (89esimo al mondo). Tra i migliori dell’entry list il tennista serbo Laslo Djere, oggi numero 106 del mondo ma già top 30 e vincitore di un torneo ATP 500 e di un ATP 250 . La lista degli italiani comprende Stefano Napolitano, Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli e Gianluca Mager.

Il Main Draw si arricchirà di altri big con la Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore e le 2 che spettano a giocatori indicati dalla FITP.

Il torneo di Genova, uno dei 34 nel mondo selezionati dall’ATP per il “Challenger Showcase”, sarà trasmesso sulla nuova piattaforma di Supertennis, un canale streaming che andrà in onda durante gli US OPEN, con una produzione che coprirà, con 5 telecamere, l’intera settimana di partite. Sulla piattaforma Supertennis viene registrata una media di 1.100.000 visualizzazioni in aggiunta al 1.500.000 del sito e app ufficiali ATP (Challenger TV)

Un torneo che regalerà tante emozioni ma anche divertimento perché giovedì 5 settembre, in programma prima del match serale, sul Centrale ‘Beppe Croce’ tornerà lo spettacolo che quest’anno vedrà esibirsi artisti di livello nel panorama nazionale: i comici “ALE & FRANZ E RAUL CREMONA”. Sul sito del torneo tutte le info per l’acquisto dei biglietti.

Anche quest’anno il torneo (premiato nel 2014 come miglior Challenger del mondo e nel 2018 e 2019 come miglior Challenger Italiano) sarà diretto da Sergio Palmieri, già Direttore degli Internazionali di Roma. Dal punto di vista tecnico il torneo continuerà ad essere con 32 giocatori nel tabellone principale. Domenica 1 e lunedì 2 settembre le qualificazioni, martedì 3 inizierà il tabellone principale mentre le finali sono previste domenica 8 settembre.

“Ogni anno, l’AON Open Challenger porta nella nostra città atleti di talento provenienti da tutto il mondo, contribuendo non solo a promuovere il tennis ma anche a valorizzare Genova come una città accogliente e dinamica, capace di ospitare eventi di caratura internazionale. Questo è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge le istituzioni, gli organizzatori e tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di un evento di così alto profilo”, dichiara il Sindaco Marco Bucci, “auguro a tutti gli atleti un torneo ricco di successi e agli spettatori un’esperienza entusiasmante. Siamo pronti a vivere insieme un’altra grande pagina di sport qui a Genova, una città che ama e sostiene lo sport”.

“L’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina non ha bisogno di presentazioni: siamo di fronte a un torneo veramente prestigioso che da ormai vent’anni porta nella nostra regione campioni del tennis provenienti da tutto il mondo. Un grande plauso va senz’altro agli organizzatori che hanno lavorato duramente per predisporre le migliori strutture e garantire una perfetta gestione delle partite. Sono certa che questa manifestazione sarà un successo sia dal punto di vista sportivo che organizzativo e darà ancora una volta lustro a Genova e all’intera Liguria, riuscendo come sempre ad arricchire il panorama tennistico italiano e internazionale. L’Italia sta vivendo un grande periodo sportivo grazie al tennis. Ma i meriti di oggi nascono anche grazie a chi negli anni ha sempre lavorato con professionalità e passione. Gli appassionati avranno la possibilità di assistere a partite di alto livello ma io spero di vedere anche tanti ragazzini pronti a farsi affascinare da uno sport entusiasmante”, commenta Simona Ferro, Assessore allo Sport di Regione Liguria.

“L’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina – dice Augusto Sartori, Assessore al Turismo di Regione Liguria – che quest’anno compie ben venti anni, è uno dei tornei tennistici Atp più importanti d’Italia che ha visto e che vede sempre la partecipazione di grandi tennisti italiani e stranieri. E’ un torneo che negli anni ha inoltre saputo attirare moltissimo pubblico non solo per l’elevato livello dei match ma anche per i tanti eventi collaterali. Nel 2023, ad esempio, sono state registrate ben 22 mila presenze e sono sicuro che, vedendo l’interessantissimo programma oraganizzato per questa edizione, il bellissimo impianto di Valletta Cambiaso avrà il pienone di pubblico. Faccio quindi i miei complimenti agli organizzatori e a coloro che lavorano dietro alle quinte per la riuscita dell’evento, invitando tutti a venire a vedere il grande tennis a Genova”.

GENOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2024 – Genova ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Capitale Europea dello Sport per l’anno 2024 da parte di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, diventando così il palcoscenico di eventi sportivi nazionali e internazionali: “L’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina festeggia quest’anno il suo primo ventennale, un anniversario prestigioso che sono felice di poter celebrare all’interno dell’ampio programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – È un biglietto da visita speciale per la Genova sportiva, un fiore all’occhiello anche per il tennis italiano. Non solo il Torneo ha tenuto, infatti, a battesimo tantissimi campioni ma ha saputo, negli anni, ritagliarsi un posto speciale nel cuore di tutti i giocatori che sono stati protagonisti di match spettacolari sotto gli occhi del grande pubblico di Valletta Cambiaso. Atleti che non perdono l’occasione di tornarvi anche dopo aver scalato posizioni molto significative nella classifica ATP contribuendo alla definizione di un parterre eccezionale. Il merito é di un’organizzazione attenta che, sotto la guida del Presidente Mauro Iguera, ha operato in funzione della crescita di questo appuntamento, edizione dopo edizione, offrendo a genovesi, turisti ed appassionati un tabellone sempre più ricco di grandi nomi – continua l’Assessore Bianchi – Il grande richiamo attrattivo dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina rappresenta anche una importante opportunità di promozione turistica della nostra città con tantissimi appassionati che, ogni anno, scelgono Genova come destinazione rafforzando, ancora una volta, il binomio tra sport e turismo”.

“È un anno doppiamente speciale per questa manifestazione da sempre legata alla figura di un grande dirigente come Giorgio Messina: in primis, perché è l’edizione numero 20 e la sua esponenziale crescita è sotto gli occhi di tutti sia per il legame con la città, grazie anche agli speciali appuntamenti collaterali, sia per la sua caratura agonistica. Tagliare questo traguardo nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport assume un valore ancora più importante dato che l’Aon Challenger chiude una serie di grandi appuntamenti nazionali e internazionali disputati in questa annualità nella nostra città . Il nostro Comitato è onorato di poter collaborare con il comitato organizzatore dell’Aon Challenger , felice perché questo evento è una bella vetrina non solo per tante affermate stelle della racchetta ma anche per i nostri giovani”, aggiunge Andrea Fossati, presidente FITP Liguria.

BIGLIETTI – L’ingresso al torneo sarà gratuito domenica 1 e lunedì 2 (qualificazioni). A pagamento l’intera giornata da martedì 3 a domenica 8 settembre. Euro 10 martedì, mercoledì e giovedì solo diurno, euro 30 giovedì spettacolo e incontro serale, venerdì euro 15, sabato euro 20, domenica euro 25. Abbonamenti: adulti euro 70, 6-14 anni euro 30, gratis 0-6 anni. I biglietti sono acquistabili online su www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/0-4730-aon-open-challenger.htm o presso la biglietteria a Valletta Cambiaso.

STREET FOOD – La Camera di Commercio di Genova, partner istituzionale dell’Aon Open Challenger- Memorial Giorgio Messina, ha reso possibile l’allestimento dello Street Food Village, con i colorati “food truck” di Rete di Impresa Stradda (Confcommercio) che accompagneranno il pubblico durante tutto il torneo con ricette e prodotti tipici locali. La serata clou del village sarà venerdì 6, quando a partire dalle 18 saranno di scena i produttori di Genova Gourmet . E proprio al village sarà presentata per la prima volta al pubblico la barretta dello sportivo al pandolce genovese: un omaggio al dolce voluto da Andrea Doria per sostenere i marinai nei loro lunghi viaggi e che oggi, nella rivisitazione per Genova Capitale Europea dello sport 2024, viene riproposto per essere consumato dagli sportivi, con tanto di certificazione dell’Università di Genova (DIMI) per i valori di benessere alimentare e sostenibilità.

Sabato 31 agosto, a partire dalle 18,30, allo Street Food Village, aperitivo di inaugurazione e musica.

SOFIA NEL CUORE – Anche quest’anno l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina gioca per “Sofia nel cuore”, progetto di ricerca scientifica fortemente voluto ed avviato da Sofia Sacchitelli, la studentessa ventitreenne diventata simbolo della lotta alle malattie rare. Il progetto punta a migliorare la qualità di cura e ampliare l’offerta terapeutica per i pazienti affetti da angiosarcoma cardiaco. Un info point dell’associazione sarà presente per tutta la durata del torneo.

TORNEO SHIPPING ITALY – Si svolge anche quest’anno, presso i campi di tennis della Nuova Valletta – Parco dello Sport nel parco di Valletta Cambiaso, il 2° SHIPPING ITALY Tennis Tournament. Un’iniziativa di Shipping Italy che vedrà protagonisti tutti coloro che hanno la tessera FITP agonistica o non agonistica valida per l’anno in scorso e operano nel settore di business dei porti, dei trasporti, della logistica e dello shipping in generale e avranno la possibilità di giocare anche con i campioni dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina.

EDIZIONE GREEN – Una visione ecosostenibile dello sport per il Challenger di Genova: eliminate le 13.000 bottigliette di acqua in plastica utilizzate sino all’edizione 2019. Anche in questa edizione l’intero staff del torneo ed i giocatori verranno forniti di borracce in alluminio. Le bottigliette in plastica utilizzate per i giocatori durante gli incontri saranno ulteriormente ridotte grazie all’acqua in cartoccio fornita dallo sponsor “Le Fornarine”.

ACCREDITI STAMPA

Sarà possibile accreditarsi ESCLUSIVAMENTE seguendo le istruzioni previste al link https://www.challengergenova.com/info-contatti/accredito-stampa/

Responsabile Area Comunicazione e Ufficio Stampa:

laura baracchi tel. 010 5714.311 email: laura.baracchi@cambiasorisso.com

ENTRY LIST UFFICIALE AGGIORNATA AL 13 AGOSTO 2024

THIAGO SEYBOTH WILD (Brasile – 70)

THIAGO MONTEIRO (Brasile – 76)

JAUME MUNAR (Spagna- 89)

LASLO DJERE (Serbia – 106)

DANIEL ELAHI GALÁN (Colombia- 130)

STEFANO NAPOLITANO (Italia – 137)

GUSTAVO HEIDE (Brasile – 143)

FRANCESCO PASSARO (Italia – 147)

JUAN PABLO VARILLAS (Perù – 161)

BENJAMIN HASSAN (Libano- 166)

ANDREA PELLEGRINO (Italia- 173)

DMITRIJ POPKO (Kazakistan- 187)

KYRIAN JACQUET (Francia- 216)

KEI NISHIKORI (Giappone – 222)

STEFANO TRAVAGLIA (Italia- 226)

FEDERICO ARNABOLDI (Italia- 235)

FRANCESCO MAESTRELLI (Italia- 249)

ADRIAN ANDREEV (Bulgaria- 252)

GIANLUCA MAGER (Italia- 263)

IGNACIO BUSE (Perù- 266)

GONZALO BUENO (Perù- 270)