Genova – Ha collezionato una serie di reati e di infrazioni al codice stradale da record dei primati l’uomo che dopo essere stato soccorso per un incidente ha rubato una volante della polizia stradale ed ha iniziato una folle fuga sull’autostrada A7 Genova Milano.

Ancora tutta da ricostruire la vicenda ma sembra che a soccorrere l’uomo, coinvolto in un incidente stradale in direzione Genova, sia stata la pattuglia della stradale e che l’automobilista abbia approfittato della situazione per saltare sull’auto della stradale per poi lanciarsi in una corsa folle sperando di riuscire a sfuggire all’inseguimento dei poliziotti.

La volante è stata fermata nella zona di Piacenza ma per tutto il percorso ha commesso una serie infinita di infrazioni nl disperato e folle tentativo di sfuggire alla cattura.

Gli agenti lo hanno inseguito cercando di tutelare in primis la sicurezza degli altri automobilisti mentre, lungo l’autostrada si predisponevano delle “trappole” per bloccare il fuggitivo.

Fermata l’auto, ai polsi dell’automobilista sono scattate le manette ed ora dovrà rispondere dei reati e di tutte le infrazioni di cui si è reso responsabile.