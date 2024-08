Sestri Levante (Genova) – Uno strano uccello, simile ad un cormorano, che nuota sott’acqua, tra i bagnanti, cercando di pescare dei pesciolini. E’ lo strano avvistamento che viene fatto in questi giorni da chi frequenta le spiagge di Riva Trigoso, nel levante ligure.

Le segnalazioni alla Lipu hanno fatto scattare l’identificazione e si è scoperto che non si tratta di un cormorano ma di un suo “parente”: il Marangone.

“Parente del Cormorano – spiegano alla Lipu – da cui si distingue per le dimensioni più piccole e dall’aspetto più esile e longilineo, il Marangone è una specie strettamente marina, presente nel Mar Ligure e pesca sia sotto costa in baie e golfi riparati che al largo con immersioni che raggiungono anche i 40 mt di profondità. Di indole abbastanza confidente, soprattutto i giovani, in questo periodo è possibile osservarlo a pochi metri di distanza mentre ci si fa il bagno, in quanto i giovani, una volta svezzati, si disperdono sul territorio alla scoperta dell’ambiente circostante e di nuovi siti trofici”.

“Ci ha fatto piacere constatare – proseguono i volontari della Lipu – che i bagnanti si sono limitati a osservarlo e filmarlo, senza tentare di avvicinarsi, di toccarlo o di alimentarlo. Mantenere la giusta distanza di sicurezza è la prima forma di rispetto verso un animale selvatico, dando la possibilità di osservarlo a distanza abbastanza ravvicinata”.

(Video di Roberto Galimi – Facebook)