Genova – Ancora violenza nel centro storico che sembra ormai sfuggito al controllo. Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito e malmenato, ieri sera, intorno alle 22,30 nella centrale salita Pollaioli, a brevissima distanza da Palazzo Ducale e nel pieno della Movida genovese.

Ancora incerta la dinamica dell’episodio ma sembra che il ragazzino sia stato aggredito da un gruppo di ragazzi che lo ha accerchiato e poi lo ha colpito con pugni e schiaffi sno a farlo cadere a terra.

Fortunatamente le urla e il trambusto dell’aggressione hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno chiamato il 112 chiedendo anche un’ambulanza per il ragazzino a terra e dolorante.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e l’ambulanza della Croce Blu di Castelletto. Il ragazzo è stato medicato e poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo.

I medici hanno escluso lesioni gravi ma sono preoccupati per un colpo molto forte che ha raggiunto il ragazzo nella zona dello sterno e che avrebbe potuto causare conseguenze gravissime.

In corso le indagini per identificare gli aggressori anche con l’ausilio delle numerosissime telecamere di sorveglianza.

Divampano ancora una volta le proteste dei residenti e dei frequentatori della zona per l’ennesimo episodio di criminalità che interessa la zona.