Ventimiglia (Imperia) – Identificato il camionista che aveva preso a cinghiate alcune donne che si erano nascoste nel suo camion che viaggiava attraverso l’Europa, dalla Spagna all’Italia. SI tratterebbe di un conducente di origine Bulgara di 57 anni e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti italiani che vorrebbero processarlo per il grave episodio avvenuto lo scorso 15 luglio all’autoparco di Ventimiglia.

Le donne, migranti ed alcune in gravidanza, erano nel cassone del camion e avevano richiamato l’attenzione del conducente per cerca di uscire ma quando il camionista ha aperto il retro del camion ha tolto la cintura e ha iniziato a colpire le donne – anche quelle incinte – per “scacciarle”.

Le donne si erano rivolte ai volontari della Caritas per chiedere aiuto e nel frattempo una dl loro era riuscita a filmare e fotografate l’uomo che le colpiva.

Grazie alle immagini e alle indagini della polizia italiana si è risaliti al nominativo dell’uomo che nel frattempo è stato licenziato per il gesto.

Resta da capire se l’uomo sapesse della presenza delle donne, clandestine, a bordo del camion.