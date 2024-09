Ultime ore decisive per la scelta del candidato del Centro-destra alle ormai prossime elezioni regionali della Liguria, in programma il 27 e 28 ottobre. La corsa sembra ormai tra il vice ministro Edoardo Rixi, espressione della Lega e Ilaria Cavo, espressione del movimento politico creato dall’ex presidente Giovanni Toti e graditissima nei sondaggi pre-elettorali commissionati dai vari partiti politici.

Se il vice ministro “apre” ad una possibile candidatura revocando di fatto il “no” sin qui espresso ad ogni incontro politico e sempre motivato con gli impegni avviati a Roma per il progresso della Liguria, l’avversario del Centro-Sinistra, Andrea Orlando, sottolinea come la sua candidatura sarebbe una politicizzazione molto radicale viste le posizioni della Lega.

L’appuntamento a Roma, oggi, tra le forze della maggioranza che ha sin qui guidato la Regione Liguria, dovrebbe dare la risposta finale ma le posizioni sono tutt’altro che definite.

Esclusa la possibilità di esprimere un proprio candidato, infatti, spetta comunque a Fratelli d’Italia, forza di Governo nazionale, “far pesare” la propria preferenza per uno o l’altro dei candidati e non è un mistero che i vertici regionali di Fdi vedano più di buon occhio la corsa di Ilaria Cavo, giornalista e ora deputata di Noi Moderati, con posizione meno “estreme” su molte questioni liguri ma, soprattutto, molto gradita all’elettorato.

Tra i due “litiganti” non viene però esclusa anche la “sorpresa” Pietro Piciocchi, vice sindaco decisionista del Comune di Genova, piuttosto apprezzato per il suo lavoro ma forse meno “noto” al di fuori della provincia di Genova rispetto a Cavo e a Rixi.