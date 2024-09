Genova – Grave incidente, nella notte, all’incrocio tra via Casaregis e via Barabino, alla Foce. Intorno alla mezzanotte e mezza un’auto e una moto si sono scontrate in circostanze ancora da capire e ad avere la peggio è stata la persona che viaggiava sul mezzo a due ruote.

La persona è stata sbalzata dal sellino ed è caduta rovinosamente a terra riportando una brutta ferita ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Bianca Genovese e l’automedica del 118 e il ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino in gravi condizioni.

Sul posto anche la polizia locale che ha raccolto elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.