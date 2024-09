Genova – Ennesima esplosione di una grossa tubazione della rete idrica di Iren e ancora pesantissimi disagi per il traffico.

La rottura si è verificata in corso Sardegna, non troppo lontano dal punto dove, alla fine di agosto, si era rotta una tubazione – molto probabilmente la stessa – nel sottopassaggio all’incrocio con via Tolemaide, alla Foce. Un enorme flusso di acqua ha sollevato l’asfalto e poi si è riversato per strada.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del gruppo Iren per le necessarie riparazioni.

Solo da pochi giorni era stata riaperta la circolazione nel tratto interessato all’altra rottura e dopo che i tecnici avevano deciso di cambiare tutta la parte di tubazione nel sottopasso perché ammalorata e perché, nello stesso punto, solo pochi mesi prima si era verificata un’altra rottura.

Ora i tempi per le riparazioni dovrebbero essere più rapidi ma crescono le perplessità sullo stato di salute e manutenzione della rete idrica cittadina che risale ormai al dopoguerra ed anche prima.