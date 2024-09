La Spezia – Mario Sommariva si è dimesso dalla carica di presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, a far data dal prossimo 1 ottobre 2024. Lo ha comunicato con una mail, ai membri del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato, dove annunciava di avere provveduto stamani a trasmettere la sua decisione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel testo li ringrazia per il lavoro svolto insieme, sempre nell’interesse dei due porti di la Spezia e Marina di Carrara, e per i rapporti che si sono instaurati, sempre ispirati da stima e rispetto reciproco.

Il presidente ha inviato contestualmente una mail anche ai dipendenti delle due sedi AdSP della Spezia e di Marina di Carrara, annunciando la notizia delle sue dimissioni, e cogliendo l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione e l’impegno da loro profuso nel lavoro in questi anni che, ha sottolineato, per lui sono stati “belli ed importanti”.

In merito alle dimissioni del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara:

“Le dimissioni di Mario Sommariva sono un fulmine a ciel sereno che interrompe un rapporto di lavoro e collaborazione con la città molto importante in modo imprevisto. Rispetto la decisione ma dispiace vista la sua capacità di lavoro e visione del futuro non comune. In questi anni insieme abbiamo gettato le basi per l’elettrificazione delle banchine, la stazione marittima e altre opere strategiche per il sistema portuale e per la crescita della città, oltre alla gestione e al lavoro costante per l’incremento significativo dell’arrivo di turisti alla Spezia grazie allo scalo nel porto spezzino delle navi da crociera. Un grazie a nome di tutta la città a Mario Sommariva e un augurio di un futuro felice di soddisfazioni”.