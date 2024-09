Genova – Proseguono i lavori di ripristino della tubazione dell’acquedotto cittadino che si è rotta, nella notte in via Buonarroti a Certosa. Senza acqua moltissime famiglie della zona e proteste per l’ennesimo guasto ad una rete idrica che evidentemente presenta problemi seri.

La rottura della tubazione ha danneggiato anche il manto stradale e ha causato allagamenti. Dopo la riparazione del grosso tubo, occorrerà riparare anche la strada.

Quella di via Buonarroti è solo l’ultima di una serie piuttosto numerosa di rotture che da mesi interessa la rete dell’acquedotto cittadino gestita da IREN.