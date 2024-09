Genova – Prosegue la serie nera di rotture di condotte della rete idrica gestita da IREN e potrebbero restare senza acqua almeno sino a questa sera alle 18 le centinaia di famiglie residenti nella zona di Borzoli e Sestri Ponente alta con i rubinetti a secco da questa mattina per via della rottura di una grossa condotta dell’acquedotto in via Cristo di Marmo.

Un getto potentissimo che ha sollevato l’asfalto creando una sorta di torrente che ha allagato la strada causando la chiusura della strada.

All’arrivo dei vigili del fuoco si è subito compreso che una tale massa d’acqua poteva essere trasportata solo da una condotta dell’acquedotto e sono stati chiamati i tecnici di Iren Acqua che hanno dovuto interrompere l’erogazione lasciando le famiglie senza acqua in una fase della giornata delicata.

Senza acqua anche molti negozi ed attività che ora minacciano azioni legali per ottenere un risarcimento anche perché le rotture delle tubazioni sono ormai quotidiane o quasi.

Senza acqua o con sensibili abbassamenti della pressione le abitazioni di via Cristo di Marmo, via Borzoli, via Padrino, via Priano, via Chiaravagna, via Domenico Oliva, via 16 giugno 1944, via Briscata, via Sant’Alberto, via Rollino, viale Villini Rollino, via Santa Maria della Costa, vie limitrofe alle vie sopra indicate nei quartieri Borzoli e Sestri Ponente alta.

Un periodo decisamente nero per le rotture e i guasti alla rete idrica con numerosi grandi interventi in zona come il sottopasso di corso Sardegna, la zona di Di Negro, via Isonzo a Quarto e ancora, negli ultimi giorni, ancora in corso Sardegna a San Fruttuoso.

Sempre nella notte una rottura anche nel quartiere di Certosa, in via Buonarroti