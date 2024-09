Genova – Una episodio di violenza si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri, lunedì 23 settembre, all’interno di uno studio medico situato nel quartiere genovese di Bolzaneto. Per sedare gli animi che si stavano sempre più surriscaldando, si è reso necessario l’intervento della Polizia.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno riportato a fatica la situazione alla normalità ascoltando anche le testimonianze dei presenti. Secondo quanto emerso, una famiglia composta dal padre, la madre e una bimba di pochi mesi si sarebbe recata nello studio chiedendo di poter prenotare un esame medico. La segretaria, visto l’orario, ha detto che non era più possibile farlo.

Da lì si sarebbero alzati rapidamente i toni, fino a quando la segretaria avrebbe colpito con uno schiaffo la donna, sfiorando anche la piccola che teneva in braccio. A quel punto il padre avrebbe reagito colpendo la donna. Si è reso necessario anche l’intervento del medico, che ha cercato di riportare la situazione sotto controllo.

La piccola, sfiorata nella colluttazione, è stata trasportata in codice verde – di bassa gravità – all’ospedale pediatrico Gaslini per degli accertamenti. Al momento non è chiaro se le persone coinvolte in questa triste vicenda decideranno di sporgere denuncia.