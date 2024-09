Genova – Una donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale dopo il grave incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 settembre, in via Santuario Nostra Signora della Guardia a Bolzaneto.

Intorno alle 14, la donna che stava attraversando la strada sarebbe stata travolta da uno scooter con a bordo due persone. Sia il conducente che il passeggero sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice giallo, di media gravità, all’ospedale di Villa Scassi.

Ad avere la peggio, però, è stato il pedone, che ha riportato un trauma cranico e la frattura esposta di una gamba. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente per poi trasportarla in codice rosso, di maggiore gravità, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.