Sanremo (Imperia) – Guidava un furgone con la patente di guida sospesa e quando la polizia stradale lo ha fermato per un controllo ha esibito tranquillamente patente e documenti falsi.

Un imprenditore bresciano di 59 anni è finito nei guai per aver esibito documenti falsi ma, soprattutto per aver guidato nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata mesi prima.

L’uomo è stato fermato per un controllo e agli agenti ha mostrato una patente ed una carta di identità falsificate che aveva acquistato proprio per poter continuare a guidare.

Gli agenti si sono però insospettiti e facendo una verifica approfondita hanno scoperto tutto.

A quel punto l’uomo ha confessato e ha ammesso di aver pagato per acquistare i documenti falsi dopo che gli era stata ritirata la patente.

E’ stato denunciato ed è stato processato per direttissima con una condanna a 10 mesi e 20 giorni. Non andrà in carcere perché incensurato ma rischia di non vedere più la patente per un tempo ben più lungo.