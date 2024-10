Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti, nella notte per un incendio divampato per cause ancora da accertare in un quadro elettrico presente all’interno di un cabina della centrale elettrica di Ponte Etiopia in Porto.

L’incendio ha causato un black out nella zona che ha interessato anche l’illuminazione pubblica e la rete dei semafori.

I pompieri hanno spento le fiamme e avviato le prime indagini per accertare le cause.

L’incendio potrebbe essere la causa del black out che ha spento l’illuminazione pubblica anche sulla strada Sopraelevata e i semafori della zona di Sampierdarena