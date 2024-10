La parte terminale di una perturbazione atlantica ha raggiunto la Liguria portando precipitazioni temporalesche anche di forte intensità.

A seguire ci sarà l’ingresso di aria fredda in quota che favorirà condizioni di spiccata instabilità nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 2 Ottobre 2024

Al mattino formazione di rovesci nelle zone interne del settore centro-orientale, fenomeni che nel corso della mattinata potranno divenire di forte intensità ed a carattere temporalesco, specie in Val Fontanabuona.

Lungo la fascia costiera sottostante sono attesi piovaschi a carattere intermittente, fatta eccezione per possibili piogge più continue ed insistenti sul genovesato occidentale, in seno alla convergenza tra Libeccio e Tramontana. Invece, a ponente tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare.

Nel corso del pomeriggio ancora piogge e rovesci nell’entroterra del centro-levante, in graduale esaurimento verso sera, soprattutto nella prima parte di pomeriggio qualche piovasco interesserà ancora la costa di genovesato e spezzino.

Sul resto della regione ampie schiarite, anche se non si escludono addensamenti più consistenti con locali piovaschi in formazione dalle zone interne.

A fine giornata accumuli abbondanti, anche oltre gli 80-100 mm, sui settori interni centro-orientali, in particolare sulla Val Fontanabuona.

Venti moderati o forti di Libeccio sugli estremi della regione ed al largo, deboli settentrionali tra savonese e genovesato. Entro sera generale rotazione a nord sul centro-ponente regionale.

Mare generalmente molto mosso.

Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie od in leggero aumento.

Sulla costa temperature minime tra +16/+21°C e massime tra +20/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +8/+18°C e massime tra +15/+21°C