Genova – Traffico in tilt in corso Europa, all’alba, in direzione centro per un incidente particolare che fortunatamente non ha causato feriti gravi.

Un giovane alla guida della sua auto ha improvvisamente perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un semaforo, poco oltre l’incrocio con via Shelley, in direzione centro.

L’impianto semaforico è stato abbattuto e i danni alla vettura sono importanti ma il giovane alla guida non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ed è stato necessario chiudere al traffico parte della carreggiata per consentire la rimozione dell’auto e del semaforo.

Il conducente del mezzo ha rifiutato il ricovero in ospedale e verrà sottoposto al test per l’alcol e per individuare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti.