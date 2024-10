Genova – Verrà processato questa mattina per direttissima il 38enne sorpreso a rubare nelle auto e nei motorini parcheggiati nella zona del Carmine, vicino a piazza della Nunziata.

L’uomo è stato sorpreso da un passante mentre stava armeggiando attorno ad uno scooter di via Polleri e la chiamata alla polizia ha fatto scattare l’allarme.

Il giovane è stato sorpreso, poco lontano, mentre forzava i bauletti di altri scooter ed è stato fermato. Danni in via Brignole De Ferrari, in piazza Bandiera e in via Bellucci. Decine di auto con i finestrini rotti e moto e scoter con i bauletti aperti e forzati.

Razzie sempre più spesso messe a segno da persone con problemi di tossicodipendenza e che sono spinte dalle crisi di astinenza a trovare il denaro per la droga con ogni mezzo.

(Foto di Archivio)