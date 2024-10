Genova – Migliorano, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di 4 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 17, è precipitato per alcuni metri in una intercapedine a causa del cedimento di una grata in piazza Rapisardi.

Il piccolo ha riportato la frattura di un femore ed alcune ferite e contusioni ma certamente poteva andare molto peggio vista la caduta di circa 5 metri.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Verde Pegliese. I pompieri si sono calati nel varco ed hanno recuperato il bimbo con la speciale barella anti lesioni spinali.

Subito dopo la corsa, in codice rosso, il più grave, all’ospedale Gaslini.

Un’indagine accerterà le cause dell’incidente e le responsabilità per la manutenzione della grata che ha ceduto improvvisamente.