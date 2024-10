Genova – Riaperta l’Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, chiusa questa mattina per consentire le operazioni di rimozione e disinnesco di un ordigno usato ai tempi della costruzione di una delle gallerie e poi incredibilmente “dimenticato”.

L’ordigno, una cosiddetta “mina gravida”, era stata scoperto ieri sera ed aveva già causato la chiusura, per circa un’ora, della A26 in entrambe le direzioni. Si era poi scelto di rinviare a questa mattina le operazioni di rimozione e disinnesco dell’ordigno potenzialmente ancora in grado di esplodere.

Questa mattina la polizia stradale ha nuovamente chiuso il tratto tra Voltri e Masone per consentire le operazioni che si sono concluse intorno alle 11,30. L’Autostrada A26 e’ stata poi riaperta.