Borgo Fornari (Genova) – Il Poliambulatorio di Borgo Fornari resta chiuso, domani 8 ottobre a causa dell’emergenza maltempo e l’Allerta Arancione.

A comunicarlo la Asl3 a seguito dell’ordinanza emanata dal sindaco di Ronco Scrivia

Il Poliambulatorio di via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari sarà chiuso al pubblico, salvo eventuali successive diverse comunicazioni da parte delle autorità competenti.

L’utenza prenotata verrà contattata per le informazioni relative al nuovo appuntamento

Per attivare un contatto diretto con la segreteria Distretto 10 tel. 010 849 9463 / 9439 / 9437

Al momento non sono previste ulteriori chiusure di sedi sul territorio Asl3: le altre strutture risultano quindi al momento aperte salvo peggioramenti dei livelli di allerta. Si invita la popolazione a seguire tutti gli aggiornamenti su https://allertaliguria.regione.liguria.it/index.php