Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della serata odierna, lunedì 7 ottobre, lungo l’Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce. Il sinistro stradale si sarebbe verificato proprio in prossimità della zona di Fabbriche, nel tratto compreso tra il bivio A10/A26 e il casello autostradale di Masone.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, anche se dalle prime informazioni sarebbero rimasti coinvolti almeno due mezzi pesanti. Alte fiamme si sono a lungo viste da decine di metri di distanza, mentre alcuni residenti avrebbero avvertito anche dei forti scoppi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Per favorire le operazioni di soccorso, è stata momentaneamente chiusa l’Autostrada nel tratto tra Genova Voltri e Masone sia in direzione nord che in direzione sud.

Aggiornamento: dalle prime informazioni, sembrerebbe che lo scontro frontale sia avvenuto in un tratto dove è presente uno scambio di carreggiata. L’impatto sarebbe stato molto violento. Non si conoscono ancora le condizioni degli occupanti dei mezzi coinvolti.

articolo in aggiornamento