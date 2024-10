Liguria – Ferruccio Sansa candidato “a domicilio”. Ad annunciarlo lo stesso ex candidato presidente in lista con AVS per le prossime elezioni del 27 e 28 ottobre.

Da domani Sansa andrà letteralmente a casa degli elettori per incontrarli personalmente.

“Da domani – scrive Sansa sul suo profilo social – visiterò le persone che mi chiederanno di andare da loro. Verrò per farmi conoscere. Ma soprattutto per conoscere voi. La vostra vita, i vostri problemi, le vostre proposte. Per guardarci in faccia.”

Per nulla complicata la procedura da seguire per invitare il candidato: è sufficiente inviare una mail all’indirizzo sansacasavostra@gmail.com

Si potrà fissare un appuntamento con il candidato di AVS alle elezioni regionali.

“Non lo faccio solo per voi. Lo faccio per me. Per fare politica bisogna conoscere la vita vera delle persone. Per fare politica non si può essere soli. Per fare politica non si può stare soltanto nelle aule delle istituzioni, ma anche nelle case. La politica è fatta di persone vere. La fiducia si costruisce così.”