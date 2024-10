Genova – Le precipitazioni molto intense che hanno caratterizzato la notte e proseguono questa mattina nel capoluogo ligure hanno causato disagi piuttosto intensi alla rete viaria cittadina con allagamenti e chiusure per motivi di sicurezza.

Chiuso al transito il sottopasso a mare di via Tea Benedetti a Cornigliano a causa dell’allagamento della sede stradale. Un autobus è rimasto imprigionato all’interno.

Chiusa la Rotatoria che dalla Guido Rossa porta a via San Giovanni d’Acri

Via Reti allagata

Allagato il sottopasso di Brin a Certosa

Allagamenti nella zona di Fegino per l’esondazione dell’omonimo rio.

Parte bassa di Via Borzoli, zona Fegino, chiusa al traffico.

Allagamenti segnalati in via della Superba che risulta chiusa

(Nella foto il Rio Fegino esondato)