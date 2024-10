Serra Riccò (Genova) – Intervento dei vigili del fuoco, nella notte, per un treno rimasto bloccato in prossimità della stazione di Piano Orizzontale, forse a causa del maltempo.

I vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso dei 40 passeggeri a bordo che sono stati accompagnati lungo la ferrovia sino alla vicina stazione, circa 40 passeggeri sono stati accompagnati fino alla Stazione.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i disagi sono stati pesanti