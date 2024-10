Genova – Nella tarda mattinata di oggi il traffico è andato completamente in tilt nella zona del quartiere genovese di Nervi, con ripercussioni anche lungo il tratto di levante di corso Europa, a causa di una vettura parcheggiata in divieto di sosta che ha impedito all’autobus della linea 17 di svoltare da via Oberdan a via del Commercio.

E’ accaduto a partire dalle 11:30, con decine di vetture rimaste incolonnate e di fatto bloccate nel traffico.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha sanzionato il proprietario della vettura, arrivato sul posto ben dopo mezzogiorno. Da quel momento il traffico è lentamente tornato alla normalità.