Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla per temporali alle 13:00 su Zone BCDE e la chiusura dell’allerta gialla idrologica sui bacini grandi di A .

Sui bacini grandi di C l’allerta gialla idrologica termina alle 16:00

Dopo il passaggio del fronte perturbato – che nella notte ha fatto registrare innalzamenti significativi dei livelli dei bacini medio grandi di Ponente con il superamento della prima soglia di guardia in alcune sezioni e cumulate rilevanti (Sella di Gouta nel comune di Apricale 77,4 mm in 3 ore, passo del Cerreto Comune di Fivizzano 46 mm /h e 16,4 mm in 5 minuti) – la situazione si prevede in miglioramento nel corso della giornata odierna con finestre soleggiate soprattutto a Ponente, ma ancora temporali moderati a macchia di leopardo.

I venti saranno in calo (nella notte è stata registrata una raffica di 129,2 km/h a Tanadorso nel Comune di Ronco Scrivia) ma permane la mareggiata.

In serata insisterà sulla parte orientale di B e su C per onda da Sud-Ovest che si allunga con un periodo fino a 8-9 s.; il mare rimane invece localmente agitato su A.

Domani la giornata si prevede asciutta, un po’ più variabile quella di sabato