Genova – Ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare e si è ribaltata. E’ successo questa mattina in via Rubens, nel quartiere di Voltri, all’estrema periferia di ponente. Intorno alle 10 l’auto condotta da una donna e che viaggiava in direzione di Vesima si è improvvisamente ribaltata finendo la sua corsa sul tetto.

Fortunatamente non sopraggiungeva nessun nella corsia opposta e la vettura ha finito la sua corsa in mezzo alla strada.

Alcuni passanti hanno dato aiuto alla conducente ad uscire dalle vettura accartocciata e sul posto poco dopo è arrivata la Croce Verde di Pra’ che ha soccorso la persona trasferendola in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato la strada dalla carcassa dell’auto.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Foto di Marco Mattiozzi su Facebook)