Correnti umide in arrivo da Sud portano ad un nuovo aumento della nuvolosità in Liguria. Nuvole accompagnate da qualche piovasco soprattutto nella parte centrale della regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 13 Ottobre 2024

Dalla notte è in corso un progressivo aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale e in mattinata sono previste deboli piogge che interesseranno genovesato, Tigullio e relativo entroterra.

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi a ponente, qualche schiarita è attesa anche sullo Spezzino.

Tra il pomeriggio e la serata graduale aumento della copertura nuvolosa anche su savonese occidentale ed imperiese, situazione pressoché invariata altrove con possibili piovaschi intermittenti tra savonese orientale e genovesato.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali, rinforzi sul Golfo e sui versanti padani.

Mare generalmente poco mosso, fino a mosso a ponente.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie od in lieve calo.

Costa: Min: +14/+18°C – Max: +18/+22°C

Interno: Min: +7/+14°C – Max: +13/+19°C