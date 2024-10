Vado Ligure (Savona) – Il maltempo ha causato la chiusura della statale Aurelia e ci sono modifiche per la linea 6 di TPL.

In una comunicazione l’azienda dei trasporti segnala che, dopo una fase iniziale di monitoraggio ed in seguito ad un confronto odierno con il Comune di Vado Ligure, si è deciso di apportare variazioni al servizio di trasporto pubblico locale a seguito della chiusura al traffico veicolare della S.S. 1 Aurelia.

Pertanto TPL Linea comunica alla clientela che, al fine di agevolare il trasporto dell’utenza scolastica, a decorrere da venerdì 18 ottobre verranno apportate alcune modifiche agli orari della linea 6, ripristinando alcune corse dirette per Porto Vado, che andranno ad integrare le corse già svolte dal 40/, dal 37 e dal 39.