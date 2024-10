Recco (Genova) – E’ stato riaperto, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante il casello autostradale chiuso in precedenza per allagamenti presenti sulla viabilità ordinaria in entrata in entrambe le direzioni e in uscita da entrambe le provenienze. Persistono i rallentamenti alla circolazione, dovuti alle condizioni meteo, nel tratto della A12 compreso tra Genova Est e Chiavari in entrambe le direzioni.

Continua il presidio costante attivato dalla Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, nelle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio.

Alla luce del perdurare delle precipitazioni anche nelle prossime ore, Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e di informarsi prima della partenza sul sito internet www.autostrade.it,