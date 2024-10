Bordighera (Imperia) – E’ stato fermato per un normale controllo mentre viaggiava sulla sua auto in via Romana ma i Carabinieri hanno subito notato un certo nervosismo e così hanno deciso di approfondire le verifiche trovando droga in auto.

Un 18enne residente a Firenze è finito nei guai ed è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella sua vettura i militari hanno infatti trovato ben 23 dosi di cocaina pronte per essere rivendute.

I controlli effettuati nella sua abitazione a Ventimiglia hanno permesso di ritrovare, nascosti in un terreno incolto ben 100 grammi di cocaina.

Alla luce dei ritrovamenti sono scattate le manette ai polsi del ragazzo che è stato portato nel carcere di Sanremo in attesa di giudizio del tribunale.