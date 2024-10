Imperia – Un polo digitale dove far lavorare assieme le imprese tecnologiche che operano nell’imperiese. Confindustria Imperia inaugura questo pomeriggio, alle 15,30 il Polo Digitale Imperiaware

L’ambizioso progetto, nato alcuni anni fa in seno all’associazione degli industriali imperiesi con l’intenzione di dare una “casa” alle imprese tecnologiche della provincia, vede ufficialmente la luce in occasione del più importante appuntamento annuale per gli imprenditori del Ponente Ligure aderenti al sistema confindustriale.

Dopo il taglio del nastro, il programma prosegue nel vicino Auditorium della Camera di Commercio (Via Manuel Belgrano 10), dove all’intervento della presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio fanno seguito i saluti istituzionali delle autorità presenti e uno speech di Marco Camisani Calzolari, docente universitario, consulente, autore, divulgatore scientifico, personaggio pubblico e cyberumanista noto al grande pubblico anche come inviato del programma “Striscia la notizia”.

Quindi, il programma dell’assemblea prevede una tavola rotonda moderata dal caporedattore de “La Stampa” Imperia-Sanremo Marco Sodano, a cui prendono parte alcune figure chiave a livello territoriale e nazionale: Francesco Valdevies (responsabile relazioni istituzionali Italia Leonardo Spa), Giovanni Mondini (presidente Confindustria Liguria), Luigi Sappa (presidente Società di promozione dell’Università Spa), Alessio Tortello (Diemme Technology Srl, start-up innovativa), Saul Convalle (C&C Sistemi Srl, Gruppo Maggioli) e Fabio Asselle (Snoots società a responsabilità limitata).

“Il Polo Digitale vuole essere un acceleratore di business per le aziende, in quanto la presenza fisica nello stesso edificio permette di creare sinergie, progetti comuni e start-up innovative – spiega Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia -. Il lavoro di questi anni è stato meticoloso, profondo ed attento in primis agli interessi delle imprese, ma con una forte attenzione ai temi dello sviluppo locale e alla crescita del lavoro e delle occasioni di business per la provincia di Imperia”.

“Il lavoro preliminare, ha permesso di avere una serie di punti fermi sui quali costruire il modello di gestione ottimale – continua Paolo Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia -. L’analisi ha fatto emergere quale fossero le esigenze delle imprese interessate ad insediarsi, che hanno richiesto un ambiente di lavoro che fosse allo stesso tempo versatile, moderno, connesso, aperto e sicuro”.

Il gruppo promotore era partito elaborando e analizzando diverse soluzioni logistiche e differenti modelli di gestione ed organizzazione. Dopo aver esaminato diverse tipologie di edifici, la convergenza è andata sull’acquisto diretto dell’immobile dell’ex caserma di Vigili del Fuoco di Imperia.

Le imprese coinvolte nell’avvio dell’operazione industriale, di cui la capofila è Imperiaware Srl partecipata dalle aziende IT e altre aziende coinvolte nella gestione del Polo e da Confindustria Imperia, sono quattordici, precisamente: C&C Sistemi; Dazerolab; Demetra Technologies; Diemme Technology; Digital Factory 58; EsseGi Computer; Evolvia; Linfa; Siac; Sistel; Snoots; Uniservind; Toolkit; Veris Servizi.

Tra i primi ad aver creduto fortemente nel progetto la Regione Liguria, che nei mesi scorsi ha deciso di entrare in “Imperiaware” allestendo una Sala Experience Immersiva dell’ITS Accademia Ligure Agroalimentare e insediando un ufficio della Filse Spa, Finanziaria ligure per lo sviluppo economico.