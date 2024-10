Genova – Nel weekend del 26 e 27 ottobre a Villa Gruber si svolgerà la 38esima edizione dell’evento “Genova Gioca – Giochi D’Antan – Giochi della Tradizione”, organizzato dal Gruppo Città di Genova. L’ingresso è gratuito e l’evento è aperto a tutti. L’obiettivo tramite i giochi, si legge, è quello di “unire grandi e piccini, nonni e nipoti, famiglie e figli”. Di seguito il programma:

Il programma di sabato:

Ore 15.00 – Concerto del Circolo Mandolinistico Risveglio, guidati dal Maestro d’Orchestra

EzioCalamaro, presso l’Abbazia di Santa Maria della Sanità. Il Circolo Mandolinistico Risveglio, erede di una grande tradizione del mandolino a Genova ed in Liguria, ha celebrato il 1° ottobre 2023 il 100° anniversario di fondazione. Dal 1923 fino ai giorni nostri ha continuato a tenere viva la cultura musicale legata agli strumenti a pizzico ed in particolare al mandolino, forte di essere rimasto l’unica associazione di questo tipo a Genova, di molte presenti nel corso del Novecento. Chiunque desideri partecipare potrà, se lo desidera, lasciare un’offerta libera interamente devoluta all’Abbazia di Santa Maria della Sanità.

Il programma di domenica:

Dalle ore 15 – Inizio svolgimento dei giochi della Tradizione:

– in collaborazione con la F.I.G.C., si terrà la tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo (grette) denominata “Trofeo Regione Liguria”

– Torneo di Lippa

– Torneo di Lancio del ferro di cavallo

– Totneo di tiro alla fune

Al termine dei giochi e delle iniziative, in collaborazione con la ditta Tossini di Recco, è in

programma una degustazione di focaccia tradizionale.