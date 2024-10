Liguria – Un richiamo di aria umida padana interessa in particolare il Levante ligure nella giornata di domani con precipitazioni generalmente deboli e nuvolosità diffusa in mattinata, variabile dal pomeriggio.

Ampie schiarite sulla costa Domenica, residui addensamenti e isolati piovaschi sui versanti padani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Arpal per il fine settimana

Sabato 19 ottobre 2024

Tempo in prevalenza grigio e piovoso sul levante in mattinata, in particolare nelle zone interne, nuvolosità irregolare a Ponente con possibili

piovaschi. Dal pomeriggio variabilità con locali schiarite che si alternano ad addensamenti e precipitazioni, più probabili nelle zone interne del Centro-Levante

VENTI: settentrionali in prevalenza moderati in mattinata con isolati rinforzi, fino a forti dal pomeriggio con locali raffiche intorno ai 60-70 km/h, in particolare sul

Centro-Ponente della regione

MARE: mosso in mattinata su tutte le coste, dal pomeriggio lento e progressivo calo del moto ondoso da Ponente. In serata ancora mosso su Centro-Levante e poco

mosso a Ponente

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: vento forte settentrionale

TEMPERATURE: minime in diminuzione, massime nel

complesso stazionarie (in locale aumento a Ponente, in

prevalente lieve diminuzione a Levante)

UMIDITÀ: su valori medio-alti

Domenica 20 ottobre 2024

Miglioramento delle condizioni meteo legato a una progressiva rimonta anticiclonica. Schiarite via via più ampie sulla costa mentre sui rilievi e nelle

zone interne si avranno addensamenti residui, associati a possibili isolati piovaschi

VENTI: settentrionali fino a forti rafficati sul Ponente e localmente sul centro della regione, fino a moderati altrove

MARE: mosso sul Centro-Ponente, tra poco mosso e mosso a Levante in progressivo calo

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: vento forte settentrionale

TEMPERATURE: minime stazionarie o in lieve

aumento, massime in aumento localmente anche

deciso

UMIDITÀ: su valori medi