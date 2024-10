Savona – Hanno iniziato ad insultarsi e a provocarsi per una banale sorpasso e hanno continuato a battibeccare percorrendo l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e poi si sono re-ncontrati al casello di Savona passando dalle parole ai fatti.

Una scena surreale quella vista oggi al casello autostradale di Savona dove un automobilista ed un camionista sono venuti alle mani bloccando il traffico e facendo intervenire le forze dell’ordine.

Da una prima ricostruzione sembra che tra i due sia scoppiata una lite per banali motivi di viabilità già all’altezza di Albisola e che i due si siano stuzzicati a vicenda per un lungo tratto.

Quando si sono rivisti nei pressi del casello di Savona i due sono balzati giù dai veicoli e dalla parole sono passati ai fatti. La rissa in mezzo alla strada ha attirato l’attenzione della polizia stradale che è subito intervenuta separando i contendenti e chiamando l’ambulanza per soccorrere uno dei due che sanguinava e poi li hanno identificati e denunciati per rissa.