Genova – Droga nascosta nei giardini della Fiumara trovata da Leone, il cane poliziotto dal fiuto infallibile. La zona della Fiumara, a Sampierdarena, si conferma crocevia dello spaccio, specie tra i giovani e l’operazione antidroga della polizia lo ha verificato una volta di più nel pomeriggio di venerdì quando si è svolta un’operazione di controllo del territorio nei giardini del centro commerciale Fiumara.

Con gli agenti del commissariato di Cornigliano, del Reparto prevenzione crimine della Liguria e della Polfer c’era Leone, piccolo ma agguerritissimo cane poliziotto dal fiuto senza pari e che ha subito iniziato a segnalare alcuni nascondigli nei quali gli spacciatori nascondevano la droga per non farsi arrestare con grossi quantitativi e, nel contempo, avere sempre sostanze per i loro clienti.

In pochi minuti il piccolo Leone ha iniziato a fiutare a terra e a segnalare, uno dopo l’altro i nascondigli.

Uno sotto un bidone dell’immondizia ed altri due sotto le siepi del giardino.

Blocchetti da 25 grammi di hashish in tutti e tre i nascondigli hanno confermato ancora una volta che i giardini del centro commerciale sono un crocevia di consumo e spaccio, innalzando ancora una volta l’attenzione della polizia alla zona.