Genova – Un’auto che gira in modo sospetto per le vie di Sampierdarena e che, alla vista della volante della polizia, imbocca contromano una strada, sperando forse di non essere visto.

Non è sfuggita agli agenti della polizia la manovra fatta la scorsa notte da un 46enne di cittadinanza albanese che circolava per strada con una vettura, apparentemente senza una meta.

L’auto della polizia lo ha intercettato e seguito quando l’uomo ha compiuto la manovra errata e pericolosa e così gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo.

L’uomo è subito apparso molto nervoso e così il controllo è stato esteso all’auto ed in breve è stato trovato un contenitore con circa un chilo di cocaina e 2500 euro in contanti.

L’automobilista è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

(Foto di Archivio)