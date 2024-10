Genova – Per le giornate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 è prevista la sospensione completa del servizio dell’ascensore Montegalletto, che rimarrà del tutto chiuso senza effettuare neanche una corsa.

A comunicarlo è Amt, che segnala come la chiusura per i giorni indicati sia necessaria per effettuare i lavori di manutenzione decennale sulla linea. In particolare, questa settimana gli interventi si concentreranno sulle apparecchiature elettriche d’automazione.

Il servizio dell’ascensore Montegalletto riprenderà nella giornata di giovedì 24 ottobre con il consueto orario previsto.