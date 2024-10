Il campo di alta pressione presente a nord delle Alpi non riesce a bloccare i flussi di aria umida proveniente da sud che portano nuvole e rovesci sul Nord Italia e sulla Liguria che diverranno più consistenti nelle giornate di venerdì e sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 24 Ottobre 2024

Fino alle prime ore del mattino l’impostarsi di una convergenza sul Mar Ligure orientale determina precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco, con possibile risalita di nuclei verso le coste adiacenti (in particolar modo tra Tigullio e Alta Toscana).

Con il passare delle ore, graduale spostamento verso il settore centrale della regione, prima di una diminuzione dei fenomeni attesa nel tardo pomeriggio, quando tuttavia non si esclude qualche ultimo sparuto rovescio.

A ponente situazione più asciutta, con rovesci sparsi su Alpi Liguri e interno dell’imperiese; più soleggiato in costa, specialmente al mattino.

Venti al mattino tesi da nord tra Savonese e Genovese, deboli a regime di brezza sulle restanti zone.

Mare stirato sotto costa sul settore centrale, mosso al largo dell’imperiese, poco mosso a levante.

Temperature generalmente stazionarie, massime in lieve calo a ponente.

Sulla costa temperature minime tra +15/+19°C e massime tra +18/+22°C

Nell’interno temperature minime tra +7/+14°C e massime tra +12/+19°C