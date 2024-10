Torna l’ora solare e nella notte tra oggi, sabato 26 ottobre e domani, domenica 27 ottobre, bisognerà spostare le lancette degli orologi indietro di un’ora.

In realtà la maggior parte degli orologi elettronici eseguirà l’aggiornamento in automatico ma tutto ciò che è meccanico o analogico dovrà ricevere l’intervento umano.

Il passaggio ufficiale dall’ora legale a quella solare è previsto alle 3 in punto della prossima notte e occorrerà riportare le lancette dell’orologio sulle ore 2.

Domani mattina, quindi, si potrà dormire un’ora in più ma avremo la sensazione che le giornate durino di meno e che il buio arrivi prima.

L’arrivo dell’appuntamento annuale con il ritorno all’ora solare scatena come sempre le polemiche poiché da tempo, in Europa, si discute della possibilità di togliere i due passaggi annuali, a primavera ed in autunno, che consentono di risparmiare ore di illuminazione, con risparmio di energia e inquinamento.

In molti, infatti, al passaggio di orario, faticano a prendere sonno o si sentono “strani” per alcuni giorni e questo malessere infastidisce molti che vorrebbero eliminare il provvedimento.