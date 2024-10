Genova – Nascondeva due ordigni bellici, due tipi di bomba a mano, nel suo appartamento in via Loria, nella zona del Biscione, sulle alture di Marassi. Un uomo è stato denunciato e l’intero palazzo è stato evacuato per motivi precauzionali, intorno alle 12 di oggi, a seguito del ritrovamento delle due bombe, modificate e “ritoccate” ma potevano ancora esplodere.

Momenti di comprensibile paura, questa mattina, al civico 271 di via Loria dove alcuni agenti di polizia locale sono intervenuti per controllare un appartamento dove una persona vivrebbe in condizioni di morosità già da qualche tempo. Durante il controllo sono stati notati i due ordigni e subito è scattata l’allerta e sono stati chiamati gli artificieri.

Si è così scoperto che l’uomo teneva in casa, dopo averli ottenuti chissà come, una bomba a mano del tipo “ad ananas” e un ordigno tedesco con il manico di legno, usato sia durante la prima che la seconda guerra mondiale.

Subito sono stati fatti evacuare tutti i condomini presenti nell’edificio e poi sono inervenuti gli artificieri che hanno messo in sicurezza l’appartamento portando via i due ordgni.

La via Loria è rimasta chiusa a lungo, con grossi problemi di circolazione anche per l’autobus della linea 356 e 383 che sono stati fermati.

Rimossi gli ordigni tutto è rientrato nella norma e la strada è stata riaperta mentre le famiglie potevano rientrare nelle loro abitazioni.