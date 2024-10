Camogli (Genova) – Si è ferito in modo grave ad una mano e si è reso necessario un intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale.

La scorsa notte, un cuoco che lavora in un Agriristoro sul monte di Portofino, si è procurato un profondo taglio ad un dito della mano necessitante di trattamento ospedaliero.

I Vigili del Fuoco, in collaborazione col Soccorso Alpino ed i volontari di Ruta di Camogli, hanno raggiunto l’uomo e dopo aver operato un primo trattamento sulla ferita, lo hanno condotto sino a San Fruttuoso dove lo attendeva il gommone della Capitaneria di Porto che lo trasportato a Rapallo e, da lì, verso l’ospedale.