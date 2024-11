Savona – Ennesimo incidente mortale sul lavoro e nuova tragedia in un cantiere autostradale. Questa volta è successo sull’autostrada A6 Savona – Torino nella tratta che va da Altare sino al bivio per Savona e la A10 Genova Ventimiglia.

Secondo le prime ricostruzioni un operaio impegnato nel cantiere sarebbe caduto dal viadotto. L’uomo sarebbe caduto per diversi metri morendo sul colpo.

L’incidente mortale sul lavoro sarebbe avvenuto poco prima della galleria Nigiu.

Subito è scattato l’allarme e i colleghi hanno prestato i primi soccorsi mentre sul posto arrivava il 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Altare.

E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Grifo per il trasporto in ospedale ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il tratto autostradale risulta chiuso per le operazioni di soccorso con nuovi e pesanti disagi per automobilisti e trasportatori dopo le chiusure per il movimento franoso che incombe sul tratto.

Sul posto anche le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl per verifcare se tutte le misure d sicurezza sono state adottate e come si sono effettivamente svolti i fatti.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9.50, all’interno del cantiere per l’ammodernamento del viadotto Nigiu, posto tra i caselli di Altare e Savona alla progressiva chilometrica 114+400 dell’Autostrada dei Fiori

L’operaio era impegnato nel montaggio di un ponteggio sotto l’impalcato del viadotto è precipitato da una altezza di circa 15 metri per cause in corso di accertamento.

Tutte le attività sul cantiere sono state immediatamente sospese

La tratta autostradale Altare – Savona, direzione Savona, è stata chiusa al traffico alle 10.20 circa