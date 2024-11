Il campo di alta pressione presente sull’Europa Centro-Meridionale subisce un lento indebolimento che favorisce via via il passaggio di correnti più fresche in quota che raggiungono anche la nostra Penisola.

In Liguria previste condizioni di stabilità ma con un graduale abbassamento delle temperature che averrà nella settimana entrante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 5 Novembre 2024

Condizioni di cielo pressoché sereno o poco nuvoloso su tutti i versanti marittimi e i tratti costieri della nostra regione, ad eccezione di leggere foschie nelle vallate interessate del travaso (Savonese-Genovesato Occidentale).

Banchi di nebbia mattutini e serali sui versanti padani, in parziale diradamento diurno sulle vallate interne del Savonese e su Stura e Scrivia; foschie e nebbie più “tenaci” sulle aree pianeggianti del confine Piemontese.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente con rinforzi in prima mattinata nelle vallate esposte del Savonese e del Genovesato occidentale.

Deboli dai quadranti meridionali sul Levante regionale.

Mare stirato sotto costa sul settore centro-occidentale al mattino. Poco mossi o quasi calmi su tutti i settori a partire dal pomeriggio.

Temperature in ulteriore diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi sui versanti padani e sul settore centrale. Sul Levante e Imperiese minime in diminuzione e massime stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +11/+17°C – Max: +17/+22°C

Nell’interno temperature minime tra -2 (fondovalle)/+9°C – Max: +12/+20°C